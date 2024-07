Rifiuti, Curia (Confsal): "Il problema sta assumendo connotati allarmanti"

Bartolomeo Curia, vicesegretario provinciale confederale del sindacato Confsal, denuncia la grave situazione legata all'emergenza rifiuti nella città di Catania, che si sta aggravando giorno dopo giorno. "Nonostante i cittadini catanesi paghino la tariffa Tari più alta d’Italia - scrive Curia in una nota - il problema dei rifiuti sta assumendo connotati allarmanti, tanto da poter essere considerato una vera e propria emergenza sanitaria".

Secondo Curia, parte della responsabilità è da attribuire ai cittadini che non rispettano le regole della raccolta differenziata, ma un’altra parte significativa di colpa ricade sulle ditte responsabili del servizio di raccolta dei rifiuti. Il vicesegretario della Confsal sottolinea come sia fondamentale, in un momento così delicato, prestare particolare attenzione ad alcuni punti chiave del capitolato di appalto che vengono esclusi.

Le ditte che gestiscono il servizio non adempiono correttamente a quanto stabilito nel capitolato. Tra le mancanze più evidenti, spicca l’inefficienza nello sfalcio e diserbo meccanico delle aree carrabili e pedonali all’interno dei cimiteri, inclusi gli spazi liberi tra le tombe. Inoltre, le attività di lavaggio ad alta pressione e disinfezione di strade e piazze pubbliche, che dovrebbero essere eseguite quotidianamente, sono spesso disattese.

Anche lo spazzamento misto, che dovrebbe avvenire con l’impiego di un operatore con spazzatrice e il supporto di un netturbino con soffiatore, non viene svolto regolarmente. La situazione è resa ancora più critica - aggiunge Curia - dalla mancanza di sfalcio e diserbo meccanico quotidiano della vegetazione spontanea sui marciapiedi e dalla scarsa frequenza dello scerbamento giornaliero.

Curia insiste sull’importanza che tutti gli attori coinvolti facciano la loro parte per migliorare la situazione. "Solo con un impegno congiunto - conclude - sarà possibile ridurre l’inquinamento atmosferico e garantire maggiore pulizia in città. La necessità di interventi tempestivi e coordinati è ormai inderogabile per restituire ai cittadini un ambiente più sano e vivibile".