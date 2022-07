A Cibali è ancora emergenza rifiuti e strade sporche, ira del consigliere Ragusa (M5S): "Situazione inaccettabile"

Nonostante il piano straordinario di spazzamento, rimozione rifiuti ingombranti e successivo lavaggio sanificante delle strade, in corso di svolgimento a Catania dallo scorso 21 luglio, non si fermano le segnalazioni da parte di consiglieri di quartiere, ma anche di comuni cittadini, che lamentano una situazione sempre in costante emergenza, con micro discariche a cielo aperto che rendono invivibile il quartiere, in termini di igiene e decoro. L'ultima segnalazione in ordine di tempo arriva dal consigliere del IV municipio, Giuseppe Ragusa (M5S) il quale lamenta disagi ancora persistenti nel quartiere Cibali, in particolare in via San Paolo e punta il dito contro il Consorzio Gema, la ditta subentrata a Dusty nella complicata gestione del Lotto Centro. Non solo, il consigliere del IV municipio invoca l'Amministrazione comunale affinchè intraprenda azioni repressive contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in strada, con l'installazione di telecamere e vigili in zona.

Nella foto il consigliere Giuseppe Ragusa

"Non se ne può più"

"Il consorzio Gema ci ascolti adeguatamente - tuona Ragusa - Attendiamo dall'inizio dell'aggiudicazione del Lotto Centro un incontro per conoscere dirigenti, coordinatori della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. A Cibali ancora esistono situazione come quella di via San Paolo che non trovano soluzioni. È inaccettabile che non vengono prese in considerazioni le richieste di rappresentanti locali. Basta, non se ne può più".