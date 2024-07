Guagliardi (Confambiente): "Chiusura discarica Lentini? Emergenza evitabilissima"

"Torna a chiudere la discarica di Lentini perché in Sicilia non c'è spazio per ‘abbancare’ rifiuti, bisogna per forza mandarli a recupero energetico. É incomprensibile come si vuole creare il problema quando non c'è. Se il sistema aveva trovato il suo fragile equilibrio, perché i burocrati regionali fanno di tutto per romperlo? La domanda sorge spontanea :chi trae beneficio dall’emergenza?". Lo afferma il Presidente di Confambiente Catania, Giuseppe Guagliardi. "Si scopre in realtà - aggiunge - che questa emergenza era evitabilissima solo se la politica avesse messo quale assessore ai rifiuti una persona competente, e qualche dirigente responsabile". Per Guagliardi, infine, "bisogna dire basta: qualcuno cominci a pagare di tasca propria gli errori che fa".