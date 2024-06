Emergenza rifiuti, si attende l'ok dalla Regione ma gli ambientalisti attaccano: "E' un pretesto per i termovalorizzatori"

Da quattro giorni a questa parte, la raccolta dei rifiuti indifferenziati a Catania ed in moltissimi altri comuni dell'isola - quasi duecento - è ferma per l'impossibilità di conferire presso la discarica di contrada Coda Volpe, sotto amministrazione giudiziaria dal 2020. In particolare, l'autorizzazione è venuta meno, e non si sa per quanto tempo, in seguito ad un provvedimento del gip di Catania comunicato lo scorso 20 giugno ai gestori della Sicula Trasporti ed avvallato dall'assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro. Il nodo è stretto attorno alla definizione delle istanze di verifica per la valutazione di impatto ambientale, sospesa in attesa delle valutazione sui rischi sanitari e ambientali di Arpa e Città metropolitana. Sono stati già individuati altri siti alternativi in tutta la regione, ma si attende il verdetto per passare alla fase esecutiva.

Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo

Secondo quanto assicurato anche dal governatore Renato Schifani al sindaco di Catania Trantino, oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per trovare una soluzione, portando l'indifferenziata in altri siti. "Proprio grazie alle buone percentuali di raccolta differenziata, infatti - ha detto il primo cittadino in un videomessaggio - è stato possibile limitare i danni in città".

Ieri sera, e non è un caso, il controllo da parte degli operatori ecologici è stato particolarmente scrupoloso e sono rimasti nei marciapiedi tutti i rifiuti non conformi, depositati fuori calendario. La situazione non è ancora esplosiva, ma certamente critica in molte zone della città, dal centro alle periferie, nonostante la sospensione dei mercatini rionali.

Mercatini, ordinanze e deroghe last minute

Nella giornata di domenica, in realtà, gli unici a fermarsi davvero sono stati gli operatori della "Fera bio" di piazza Verga. Grazie ad una deroga last-minute, in via Imperia ed a Vulcania le bancarelle sono state ugualmente allestite. E così anche al mercato del pesce di Ognina. Oggi, per evitare anche pesanti danni economici, l'amministrazione comunale ha garantito l'apertura dei mercati storici di piazza Carlo Alberto e della pescheria, facendo arrivare sul posto dei cassoni mobili per il deposito della differenziata. "Abbiamo già effettuato un sopralluogo insieme al sindaco - spiega a CataniaToday l'assessore alle attività produttive del comune, Peppe Gelsomino - distribuendo a tutti i commercianti dei sacchi e sensibilizzandoli sulla necessità di non abbandonare a terra gli scarti, ora più che mai. A fine giornata, dovranno poi autonomamente portarli dagli operatori ecologici". Questo sistema, se attuato quotidianamente (sono stati fatti tentativi analoghi anche nel 2016 e nel 2022, senza successo) potrebbe evitare di consegnare alla città nel primo pomeriggio un "campo di battaglia", dopo lo smontaggio delle bancarelle.

Il sopralluogo alla fiera: in molti collaborano

Intorno alle ore 13 abbiamo effettuato una ricognizione in zona. Alcuni operatori del reparto vestiario lamentano di non aver ricevuto i kit in distribuzione. Altri, quasi tutti i commercianti della zona ortofrutta-pesce, hanno invece accatastato i cartoni in alcuni carrelli e, in chiusura, si stanno dirigendo nelle zone indicate per il conferimento. Le operazioni di carico avvengono anche nelle vie limitrofe, tra cui via Verdi, con dei camioncini cassonati inviati per "alleggerire" il più grosso lavoro di bonifica nella zona centrale. Involucri blu per la plastica, gialli per la carta. C'è anche un carrellato "vecchio stile" con scritto "solo pesce e verdura/organico", accanto alle scalinate della chiesa. "Potrebbe essere un buon metodo, se attuato tutti i giorni - afferma un venditore - anche perchè a noi non costa molta fatica mettere da parte il materiale invenduto. Però servono costanza e sorveglianza. Oggi siamo in emergenza ed è passato anche il sindaco, domani chissà come andrà". "E' cambiato qualcosa? Non ne sapevo nulla", tuona invece il titolare di uno stallo che vende vestiti in via Teocrito. Qui, infatti, sono molti di meno coloro che hanno già esposto i sacchi blu e gialli.

Gli ambientalisti contro Schifani: "La nomina a Commissario è illegittima"

"Illegittima la nomina di Schifani a Commissario straordinario dei rifiuti". E' quanto ribadiscono le associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Wwf Sicilia e Zero Waste Sicilia, che questa mattina, assistite da Giampiero Trizzino, ex presidente della commissione ambiente e territorio dell’Ars, hanno depositato un ricorso straordinario al presidente della Repubblica. In particolare, evidenziano che, al momento della nomina di Schifani avvenuta lo scorso 22 febbraio con un decreto del Consiglio dei Ministri, "non sussisteva alcuna delle condizioni ammesse dalla legge per ricorrere all’esercizio dei poteri straordinari"e, pertanto, la nomina è da ritenersi illegittima, ben potendo operare con i poteri ordinari". Con il ricorso, le associazioni chiedono al presidente Sergio Mattarella che il decreto di nomina venga annullato, trasferendo la competenza sul caso alla Corte di Giustizia europea "per verificare le ulteriori violazioni connesse alla disapplicazione delle prescrizioni contenute nelle recenti Direttive europee sulla gestione dei rifiuti".

"Gli inceneritori non serviranno a risolvere le criticità attuali"

"È inammissibile che dopo anni di ordinanze emergenziali - fanno sapere i referenti Tommaso Castronovo, Pietro Ciulla ed Anna Bonforte - che hanno stravolto il territorio siciliano senza mai garantire alcuna soluzione stabile per il futuro si continui a perpetrare lo stesso errore. È evidente che si tratta solo di un pretesto, attraverso la violazione e la forzatura della normativa esistente, solo per provare a realizzare gli inceneritori. Che, come abbiamo più volte ripetuto, sono degli impianti insostenibili ambientalmente, tecnologicamente ed economicamente e che non serviranno a risolvere le criticità ambientali attuali nella gestione del ciclo dei rifiuti. Basterebbe - concludono - applicare correttamente la normativa regionale e nazionale vigente e le direttive europee sull’economia circolare, così come hanno fatto e stanno facendo gli oltre 300 'comuni ricicloni' e come, purtroppo, non hanno ancora fatto né Palermo né Catania, e dotarsi di un sistema organizzato di impianti veramente utili per il recupero e il riciclo”.

A Catania l'impianto dedicato alla termovalorizzazione dei rifiuti non riciclabili dovrebbe sorgere in un'area che si trova all'interno della zona industriale e che è di proproprietà dell'Esa. Schifani ha assicurato che la progettazione dovrebbe inziare entro l'anno, con le successive gare d'appalto per poi passare alla fase esecutiva su entrambi i capoluoghi.

A Giarre stop alla raccolta dell'indifferenziata

Intanto, nei comuni etnei c'è chi mette le mani avanti, pensando già a scenari ben peggiori di quelli attuali, complice anche la calura estiva. Il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, ha lanciato un accorato appello ai cittadini invitandoli a non conferire nella giornata di domani, martedì 25 giugno, rifiuti indifferenziati. La società che gestisce il servizio ecologico in città, Igm, infatti, ha fermato i propri autocompattatori lo scorso sabato nel cantiere di Trepunti, in attesa di nuove disposizioni dalla Regione. "Mi auguro che si possa trovare, al più presto, una soluzione operativa - ha dichiarato il primo cittadino Cantarella - scongiurando effetti pesanti sulla raccolta dei rifiuti cittadini. Non possiamo vanificare gli sforzi profusi ottenendo performance che sfiorano il 70%. Occorre l’impegno di tutti a fare bene ed evitare il peggio. Restiamo in stretto contatto con la batteria della Regione per comprendere quali strategie si intendono portare avanti". "E’ un momento davvero critico, in piena estate. L’indifferenziata nelle prossime 24 ore, per motivi organizzativi non dipendenti dalla nostra volontà o dall’Igm, rimarrà a terra. Invitiamo i cittadini - sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro - a non esporre i rifiuti indifferenziati, pur comprendendo le difficolto. Diversamente si potrebbero creare le condizioni per realizzare delle discariche a cielo aperto. Nella sola città di Giarre, la Igm conferisce circa 100 tonnellate di indifferenziata. "I nostri mezzi - sottolinea Luca Di Pasquale, responsabile Igm - sono rimasti carichi dalla scorsa settimana a causa della chiusura dell’impianto di Lentini e, purtroppo, gli altri veicoli ecologici disponibili non potranno essere impiegati per risolvere le criticità che man mano si stanno verificando. Occorre garantire, nel contempo, la raccolta delle altre tipologie di rifiuto differenziato. Auspichiamo una rapida soluzione che, altrimenti, rischia di vanificare i risultati fin qui ottenuti".