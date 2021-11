Il M5S chiede le dimissioni di Lanfranco Zappalà dopo la sua proposta di creare nuove discariche provvisorie

Per risolvere, momentaneamente, l'emergenza rifiuti che attanaglia nuovamente la città di Catania, il consigliere comunale del gruppo misto Lanfranco Zappalà aveva proposto ieri di depositare la spazzatura in alcuni terreni comunali. Una misura tampone, che avrebbe inevitabilmente creato altre problematiche, connesse all'inquinamento del suolo, pur prendendo le necessarie provocazioni. Se lo stesso PD si è subito dissociato, prendendo le distanze, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle chiede adesso un dietrofront seguito da dimissioni immediate.

"Pensavamo si trattasse dell'ennesima provocazione lanciata sui social - si legge in una nota congiunta dei pentastelati - ma purtroppo non è cosi. Incredibili le dichiarazioni del consigliere Zappalà, fuori da ogni logica. Conosciamo il consigliere e umanamente non abbiamo nulla da recriminare, è una persona disponibile e cortese, ma politicamente ha rilasciato delle dichiarazioni gravi, che danneggiano l'intero consiglio comunale. Riteniamo sia necessario che il consigliere Zappalà (tra l'altro vice presidente del consiglio comunale) faccia un passo indietro sulle gravi dichiarazioni e contestualmente rassegni le dimissioni".

Il post incriminato