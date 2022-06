Emergenza rifiuti, la discarica di Gela è già satura : "Raggiunto il limite massimo di conferimento"

La nuova soluzione tampone annunciata ieri dall'assessore regionale Daniela Baglieri, che avrebbe dovuto permettere di mettere una pezza all'emergenza spazzatura, con il conferimento di 950 tonnellate di rifiuti indifferenziati nella discarica pubblica di Gela, inizia nel peggiore dei modi. Gli autocompattori sono fermi all'esterno dei cancelli della discarica di Lentini e non possono più accedere, rendendo impossibile lo smaltimento.

Come raccontato dalla Dusty a Cataniatoday "la discarica di Lentini, già prima delle 10, ha fatto sapere che da Gela è stato raggiunto il plafond giornaliero delle 950 tonnellate. Circa 60 mezzi pieni di rifiuti si trovano quindi fermi e intrappolati nella lunga fila sulla strada che conduce ai cancelli dell’impianto della discarica di Lentini. L'emergenza sul territorio è ai massimi livelli, è necessario innalzare il limite da 950 a 3 mila tonnellate al giorno".

Ulteriori disservizi che trovano riscontro nelle testimonianze di molti cittadini che questa mattina si sono svegliati con i sacchi dell'indifferenziata, deposti ieri sera, ancora di fronte l'uscio di casa. La soluzione temporanea adottata dalla Regione sembra quindi essersi rivelata effimera di fronte alla crisi che ogni giorno sembra peggiorare e la sensazione è che ora come non mai si stia operando fuori tempo massimo. Cresce in città ancora di più adesso la paura è che in mancanza di soluzioni concrete e risolutive si possa precipitare in un’emergenza ancora più grave.