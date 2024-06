Vertice in Prefettura sull'emergenza rifiuti, Trantino: "A breve una nuova ordinanza"

L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Schifani per riaprire, provvisoriamente, l’impianto Tmb di Lentini sarebbe impossibile da rispettare e gli amministratori giudiziari della Sicula Trasporti, qualora le la posizione della Regione rimanesse quella espressa nell’ordinanza, valuteranno quali strategie adottare per salvaguardare gli interessi dell’azienda e dell’ambiente. È quanto trapelato dal vertice sull'emergenza rifiuti appena concluso presso la Prefettura di Catania.

Cosa sono i rifiuti Eer 190501

A motivare la decisione degli amministratori giudiziari dell'azienda di Lentini sono una serie di osservazioni che gli stessi hanno esposto durante la riunione in Prefettura. L’azienda sosterrebbe di non avere aree autorizzate per allocare i rifiuti destinati al trattamento bio meccanico (tbm) e che, pertanto, l’ordinanza risulta inapplicabile. Lo stoccaggio, sosterrebbero sempre gli amministratori dell'azienda, non è assolutamente praticabile per il materiale di sottovaglio biostabilizzato, Eer 190501. Questa tipologia di rifiuto è trasportata sfusa e, non essendo possibile in questo momento procedere diversamente, dovrebbe essere depositata così come si trova sui piazzali. Questo comporterebbe evidenti problemi in termini di dispersione in aria e trasporto nelle reti di raccolta acque piovane.

C'è anche il rischio incendio

Oltre ai rischi ambientali, vi sarebbe anche un pericolo di incendio, in quanto il preventivato deposito di 20mila metri cubi di rifiuti, citato nell’ordinanza regionale, sarebbe incompatibile con il carico di incendio autorizzato. Il presidente Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario ai Rifiuti, dovrà quindi disinnescare una situazione che rischia di diventare esplosiva per duecento comuni dell'Isola che conferiscono presso l'impianto di contrada Coda Volpe.

Trantino: "In arrivo una nuova ordinanza regionale"

"Per arrivare alla fine definitiva di questa Odissea dobbiamo aspettare una nuova ordinanza che dovrebbe essere emessa da qui a breve dalla Regione Sicilia. Un provvedimento che dovrebbe risolvere alcune criticità che erano nate dalla interpretazione della precedente. Alla luce dei rilievi e delle valutazioni dell'azienda che gestisce il trattamento meccanico biologico della discarica di Lentini, abbiamo trovato la soluzione che è stata condivisa dalla Regione". E' quanto ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino a CataniaToday, subito dopo la conclusione del vertice. "Il dato importante è che, secondo le premesse, non appena il presidente firmerà questa ordinanza, dovremmo finalmente avviare a discarica i mezzi", ha concluso il sindaco.