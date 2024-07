Emergenza rifiuti, Pd e ScN chiedono le dimissioni di Schifani e degli assessori ai Rifiuti e all'Ambiente

Dopo l'annunciata nuova chiusura del Tmb di Lentini arrivano le prime reazioni della politica. Il deputato di Sud chiama nord all'Ars, Giuseppe Lombardo ha diffuso una nota in cui afferma che, "questa ennesima chiusura conferma l'incapacità e la gestione fallimentare del settore. Chiediamo le dimissioni immediate degli assessori regionali ai Rifiuti, Di Mauro, e all'Ambiente, Pagana". "La loro gestione da principianti allo sbaraglio - continua l'esponente di ScN - è la causa di questa crisi. Non si possono lasciare i comuni siciliani alla mercé di un gestore di un impianto che, a causa della complicità di un sistema malato, continua a influenzare negativamente il sistema dei rifiuti in Sicilia. Il presidente Schifani deve trarre le conseguenze di questa situazione e dimettersi insieme ai suoi assessori".

Critiche pesanti e richieste di dimissioni arrivano anche dalla segretaria provinciale del PD, Maria Grazia Leone, "se non ci fossero i contorni chiari di una vicenda drammatica saremmo alla farsa. Con temperature del genere, non dare gli strumenti necessari ai Sindaci per ripulire le loro strade è assurdo. Non avere notizie di come si vuole uscire fuori dall'ennesima crisi annunciata è una vergogna insopportabile", afferma Leone. "Il presidente Schifani, che è anche Commissario per l'emergenza, si prenda le sue responsabilità. Delle due l'una: rimuova subito gli assessori, chiamati in causa nei giorni scorsi o sia pronto lui a rassegnare le dimissioni", conclude.