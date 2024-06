Emergenza rifiuti, Trantino: "I mercati storici saranno aperti, ma con dei punti di raccolta della differenziata"

"Ieri non è stata firmata l'ordinanza che aspettavamo con cui la Regione doveva autorizzarci allo smaltimento dei rifiuti. Non sappiamo gli impedimenti che non hanno consentito di giungere a questa firma, ma fino a ieri sera il presidente Schifani mi ha garantito che lunedì sarà sottoscritta questa ordinanza e ci consentirà un progressivo ritorno alla normalità". E' quanto comunica il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con un video messaggio rivolto alla cittadinanza, in merito all'attuale stallo sul conferimento dei rifiuti in discarica. Oggi era previsto lo stop stop ai mercatini domenicali, ma l'ordinanza in città non è stata rispettata quasi in nessun caso.

"In particolare, il corretto conferimento dei rifiuti - aggiunge il primo cittadino - ha permesso di limitare i danni che pensavamo potessero avvenire. Se anche stasera continuiamo così, depositando solo plastica e metalli come da calendario, certamente limiteremo i problemi. Per domani si porrà il problema della fiera e della pescheria. Avevamo valutato l'alternativa di vietare lo svolgimento dei due mercati storici della fiera e della pescheria, così come gli altri mercati rionali. Ma, per quanto riguarda i mercati storici, siamo arrivati ad una soluzione che spero venga apprezzata dagli operatori. Entrambi rimarranno aperti, ma ci saranno dei mezzi della Gema per raccogliere l'umido all'angolo tra via Verdi e piazza Carlo Alberto e carta, cartone e plastica all'angolo tra via Giordano Bruno e piazza Carlo Alberto. Questo ci consentirà di evitare lo scempio che vediamo di solito alla fine del mercato. Mi auguro -conclude Trantino - che sorga una nuova opportunità per riequilibrare i rapporti tra chi non rispetta le regole ed il comune che non ha avuto la forza di farle rispettare".