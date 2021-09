/ Via Francesco Rismondo

Lettori: "Grossi cumuli di rifiuti tra le via Rismondo e Nazario Sauro"

Sono ancora molte le aree di Catania alle prese con l'emergenza rifiuti. Questa la situazione all'incrocio tra le via Rismondo e Nazario Sauro: un camion della nettezza urbana raccoglie qualche sacco e va via, non avendo la possibilità di portare via altro materiale