Emergenza rifiuti, Trantino: "Sarà autorizzato dalla Regione il conferimento in altre discariche"

Dopo la conclusione della riunione in prefettura per scongiurare l’emergenza rifiuti, il sindaco Enrico Trantino si dice ottimista sulla risoluzione, almeno temporanea, del problema prospettatosi oggi con la chiusura dell’impianto Tmb di Lentini. “Il presidente Schifani ha dichiarato la sua disponibilità a emettere entro la giornata di domani l'ordinanza con cui autorizza il conferimento in altre discariche”, ha dichiarato a CataniaToday Trantino.

“Insieme con il prefetto di Catania, che è stato estremamente sensibile, abbiamo chiesto alla Regione che ci aiuti, anche eccezionalmente, con l'apertura di una discarica che sarà individuata domani mattina, perché sabato e domenica le discariche non funzionano. Non dovrebbe insomma esserci alcun problema”, ha ribadito il sindaco.

Alla riunione di oggi pomeriggio, oltre al sindaco Trantino, erano presenti il prefetto, il sindaco di Misterbianco, gli amministratori giudiziari della "Sicula Trasporti", il procuratore della Repubblica e l’assessore comunale all’ecologia Tomarchio.

L’impianto Tmb, oltre alla quota di umido e indifferenziato del capoluogo accoglie anche le quote di numerosi comuni della Sicilia orientale per i quali l'emergenza è cominciata già da oggi a mezzogiorno.

Al cauto ottimismo del sindaco manca però ancora una pezza d'appoggio che, sebbene promessa dalla Regione, non sembra facile da ottenere. I primi tentativi esperiti per trovare una discarica disposta ad accogliere la quota di rifiuti indifferenziati dal comune di Catania, che rappresentano solo il 20% di quanto accoglie il Tmb di Lentini sarebbero, infatti, andati a vuoto. Da Gela fanno sapere che la disponibilità residua è scarsa (20mila metri cubi). In esaurimento sarebbero anche le altre discariche siciliane che non hanno, pertanto, fornito riscontri positivi. La partita dunque è tutt'altro che chiusa. Da qui la cautela del sindaco di Catania, che da uomo di legge, nonostante i riscontri positivi del vertice di oggi commenta: "Mi hanno insegnato che 'se tua madre ti dice 'ti voglio bene', fattelo mettere per iscritto'. Mi mantengo dunque cauto fino a quando non leggo l'ordinanza". "La cosa che voglio sottolineare, ancora una volta, è che se tutti quanti seguissimo il ciclo dei rifiuti in modo corretto non ci sarebbe questo problema. Il problema è solo sulla quota di indifferenziato”, conclude il primo cittadino.

Un provvedimento straordinario della Regione

"Un provvedimento straordinario per consentire il conferimento temporaneo dei rifiuti, prima destinati al Tmb di Lentini e poi in altre discariche, in ulteriori impianti dell'Isola, superando così le difficoltà di smaltimento per numerosi Comuni" è stato adesso annunciato, con una nota, dall'assessore regionale all'Energia Roberto Di Mauro. "Ho già convocato una riunione per domani mattina con l'Arpa Sicilia e le Asp di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani per avere i nulla osta propedeutici alla stesura del decreto di autorizzazione. Il provvedimento della magistratura è giunto in maniera inaspettata, quindi è necessario nell'immediato un atto straordinario al quale stiamo lavorando e che entro domani dovrebbe essere definito".

Le critiche del Partito Democratico

"Mancanza di pianificazione, errori sul piano rifiuti e soprattutto la incapacità dei governi di Centrodestra, Musumeci prima e Schifani adesso, di realizzare un adeguato e sufficiente numeri di impianti. È questo il combinato disposto che oggi provoca l'ennesima emergenza in Sicilia dovuto alla chiusura della discarica di Lentini", così il l segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo sulla vicenda. "Il risultato è che, con il caldo afoso, oltre 200 comuni della provincia di Catania e la stessa città metropolitana si ritrovano con le strade colme di immondizia che non è possibile conferire. E speriamo che a questa emergenza non si aggiunga quella dei roghi".