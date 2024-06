Emergenza rifiuti, sindaco Trantino ordina la sospensione dei mercatini domenicali

A causa dell’impossibilità di conferire i rifiuti raccolti per via dell’improvvisa chiusura dell’impianto di contrada Coda Volpe, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza urgente con cui sospende lo svolgimento dei mercatini Domenicali Bio e delle Pulci, previsti nella giornata di domani 23 Giugno 2024.

La situazione di emergenza incombe su Catania da ieri. Dopo le rassicurazioni del sindaco Trantino e del presidente della Regione Schifani, oggi con un post pubblicato su Facebook l'assessore Tomarchio ripercorre quanto accaduto e come si cercherà di fronteggiare il problema.

"Ieri mattina si è abbattuta sul comune di Catania, unitamente ad altri 200 comuni siciliani, l’improvvisa chiusura della Sicula Trasporti, vale a dire la piattaforma presso cui conferiamo tutti i rifiuti indifferenziati, a seguito di un provvedimento giudiziario dovuto alla mancanza di pareri e autorizzazioni da parte della Regione - scrive Tomarchio - Vale la pena specificare che per Catania questo ha rappresentato da subito una emergenza solo perché molti incivili si ostinano a non differenziare e buttare di tutto in mezzo alla strada. Ricordiamoci infatti che, se tutti facessero una corretta differenziata, avremmo avuto una settimana di tempo per risolvere il problema, dato che in questi giorni dovremmo ritirare solo rifiuti differenziati".

"Per tutta la giornata di ieri e di oggi, insieme al sindaco Trantino e la Direzione Ecologia, ci siamo attivati in interlocuzioni continue con la Regione, la Prefettura, la Procura della Repubblica e gli Amministratori giudiziari di Sicula per arrivare a una soluzione urgente. La legge non permette al Comune di procedere in autonomia per cercare soluzioni alternative, ma dev’essere la Regione ad autorizzare il Comune e gli impianti, con apposita ordinanza, che ci dicono firmeranno lunedì. Purtroppo fino ad allora dobbiamo organizzarci come meglio possiamo, per limitare i danni e garantire i servizi essenziali. Siamo in contatto continuo per questo motivo con le ditte e gli Uffici dell’Assessorato, in costante aggiornamento con il Sindaco. I disservizi che prevediamo nei prossimi giorni, per i quali ci scusiamo pur non avendo responsabilità dirette, saranno cumuli di rifiuti per strada e ritardo nella raccolta - conclude - Ringrazio il Presidente Schifani per essersi messo da subito a disposizione, insieme all’Assessore Di Mauro, per la risoluzione del problema. Il Sindaco per essere stato una guida sicura in queste ore folli, e il Consiglio Comunale per la disponibilità mostrata. La Prefettura e la Procura della Repubblica per la collaborazione fattiva e l’aiuto nell’attivazione dei canali istituzionali necessari a trovare una soluzione immediata. Stringiamo i denti. Ci aggiorniamo lunedì".