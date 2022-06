Emergenza rifiuti, oggi nuovo vertice in Pefettura: la Uil chiede al Comune più controlli

"Catania e la Sicilia scontano adesso come in passato, e purtroppo ancora chissà quanto in futuro, la mancanza di un Piano rifiuti della Regione che sappia finalmente offrire una concreta alternativa al discutibilissimo sistema delle discariche". Lo afferma la segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, che oggi pomeriggio parteciperà alla riunione sull'emergenza-rifiuti convocata dal prefetto per le ore 14. Interverrà in videoconferenza anche l'assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità. "Anche questa legislatura all'Ars sta finendo così. Senza che sia stata risolta una delle criticità più inquietanti per il nostro territorio e la nostra Isola. A ciascuno il suo, comunque: l'amministrazione cittadina - aggiunge Enza Meli - dopo il caos-appalti che la Uil aveva contestato nel merito anni addietro suscitando la risentita reazione dell'ex assessore all'Igiene ambientale, provveda oggi a intensificare i controlli. Non è tempo di facili populismi. Chi sbaglia, paghi. È il caso, ad esempio, dei pendolari dell'indifferenziata che lontano da casa conferiscono di tutto e di più. Approfittando del fatto che a Catania non si è riusciti ancora neppure a far partire in modo uniforme la raccolta differenziata".