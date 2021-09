Emergenza rifiuti, via Case Sante: la segnalazione di un lettore

La foto inviata da un lettore documenta la situazione della traversa di via Vittorio Emanuele, dove la montagna di sacchi di rifiuti indifferenziato copre anche le auto in sosta

Sono numerose le segnalazioni e le foto che i lettori stanno inviando negli ultimi giorni: la città è letteralmente sommersa da cumuli di rifiuti che hanno ormai raggiunto livelli insostenibili. La foto inviata da un lettore documenta la situazione in via Case Sante, una traversa di via Vitotrio Emanuele, dove la montagna di sacchi di rifiuti indifferenziato copre anche le auto in sosta. L'emergenza rifiutì è cominciata dal momento in cui la discarica gestita dalla Sicula Trasporti ha, di fatto, interrotto la ricezione dei rifuti indifferenziati che provengono dai Comuni della Srr Catania Metropolitana.