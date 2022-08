Sicurezza strade a Catania, Nicotra (FdI): “Servono più controlli e più rispetto delle regole"

“I tragici eventi di queste ultime settimane ci impongono di fare un’attenta riflessione: che sia giorno, sera o tarda notte le strade di Catania e provincia risultano essere estremamente pericolose. Una specie di roulette russa provocata da tanti, troppi atteggiamenti irresponsabili o “furbi” da parte di coloro che si mettono al volante. Che si tratti di semplice disattenzione o di guida in stato di ebrezza (o peggio) il risultato è che la casistica della polizia municipale diventa un vero e proprio bollettino di guerra a fine anno. Troppe persone hanno pianto figli, amici e parenti la cui unica “colpa” è quella di trovarsi al momento sbagliato al posto sbagliato”. Lo afferma l’esponente etneo di Fratelli D’Italia e consigliere comunale di Catania, Carmelo Nicotra (Fdi).

“Serve immediatamente un potenziamento dei controlli di polizia e carabinieri nelle principali strade di Catania di giorno ma soprattutto di notte quanto il traffico è inesistente e qualcuno, trovando la via completamente libera, sfreccia a tutta velocità infischiandosene di quello che potrebbe succedere. A questo bisogna garantire un’adeguata campagna di informazione anche nelle scuole perché, nelle mani di incoscienti o irresponsabili, la macchina diventa un’arma a tutti gli effetti per se stessi e per gli altri”.