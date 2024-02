Endometriosi, ad Acireale due iniziative per la consapevolezza

Acireale aderisce alla campagna nazionale dell'Associazione Progetto Endometriosi (APE), per diffondere informazione e consapevolezza sulla malattia. Sono due le iniziative promosse nel mese di marzo: “I fiori della consapevolezza” e "Vetrine consapevoli". I dettagli sono stati illustrati stamattina in conferenza stampa a Palazzo di Città. Sono intervenuti il sindaco Roberto Barbagallo, l’assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione Valentina Pulvirenti, l’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano e la referente Ape per la Sicilia Chiara Catalano. Il sindaco Barbagallo ha ribadito il pieno sostegno alla campagna di sensibilizzazione dell’Ape, ha ringraziato l’Assessore Toscano per l’ampio coinvolgimento dei commercianti e ha anche annunciato il prossimo impegno dell’Amministrazione nell’organizzazione di incontri informativi nelle scuole acesi.

“Ringrazio il sindaco e i due assessori, due donne, che mi hanno sostenuta. Tre milioni di donne sono affette da endometriosi, ma c’è innanzitutto un problema culturale, perché questa malattia non si conosce e questo crea un ritardo diagnostico. Per questo è importante informare, parlare e creare consapevolezza. Tutte noi componenti dell’Associazione siamo affette dalla patologia e portiamo la nostra malattia a rapporto diretto con le istituzioni e la sanità, ma anche con le scuole superiori e la società,- ha spiegato Chiara Catalano-. Nel mese di Marzo molti commercianti siciliani che hanno aderito a Vetrine consapevoli esporranno nei loro negozi le locandine e i kit informativi. Il 16 e il 17 marzo in Piazza Duomo tornerà l’iniziativa I fiori della consapevolezza. Saranno disponibili due piantine simboliche: la forza del girasole e la delicatezza della gerbera. Ringraziamo i ragazzi del Rotaract di Acireale e il presidente Giorgio Pulvirenti che ci aiuteranno”.

“Quando si parla di malattie poco conosciute la prevenzione è fondamentale e l’informazione è necessaria. Spesso ingenuamente i dolori mestruali vanno sottovalutati, ma qua si parla di una malattia invalidante. Colpisce la donna e tutto il suo nucleo familiare. La consapevolezza è fondamentale. Sicuramente avvieremo un progetto con le scuole, - ha sottolineato l’assessore Valentina Pulvirenti-. Queste iniziative sono importanti perché una ragazza sentendone parlare possa chiedere aiuto e rivolgersi a medici competenti. “Abbiamo aderito all’iniziativa dell’Ape con grande piacere. Abbiamo coinvolto il consigliere comunale Daniela Pavone e insieme abbiamo riscontrato grande disponibilità nelle attività cittadine, - ha commentato l’assessore Laura Toscano-. I commercianti sono parte attiva della nostra comunità, possono dare un apporto significativo e ci aiutano a crescere e a divulgare le varie iniziative. Ad Acireale avremo quasi 40 Vetrine consapevoli”.