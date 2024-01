Energia, 3Sun sarà la più grande fabbrica di moduli solari in Europa

La 3Sun, la Gigafactory di Enel Green Power per la produzione di celle e moduli fotovoltaici a Catania, si è assicurata un pacchetto finanziario di 560 mln di euro che serviranno ad ampliarne la capacità produttiva. La capacità di produzione della Gigafactory 3Sun di Catania passerà dagli attuali 200 megawatt a circa a 3 gigawatt annui entro la fine del 2024, consentendole di diventare la più grande fabbrica per la produzione di celle e moduli solari in Europa. Oltre a generare energia pulita sufficiente a rifornire l'equivalente di 1 milione di famiglie all'anno, l'operazione stimolerà anche la crescita economica in Sicilia, creando posti di lavoro diretti e opportunità di lavoro indirette.

"Le radici dell'Etna Valley sono profonde", questo il commento di Enzo Bianco. "La notizia di oggi - aggiunge Bianco - dimostra che avevamo visto bene e lungo quando con Pasquale Pistorio e altri volenterosi pionieri mettemmo le basi di quello che sarebbe diventato uno dei poli di sviluppo moderno più importanti d'Italia". "StMicroelettronics e, appunto, 3Sun, ma non solo loro - continua Bianco - rappresentano i fiori più belli di un giardino che, nonostante le incertezze e i ritardi di questi ultimi anni, continua a essere rigoglioso. Spero che questa bella notizia possa essere da spinta per fare ripartire le reali possibilità di poter utilizzare al meglio per l'intera Zona Industriale il denaro ottenuto grazie al Patto per Catania e al Patto per il Sud, per un importo complessivo di svariati milioni di euro. Era l'estate 2017 quando nacque la cosiddetta cabina di regia composta da tutti gli attori presenti nel territorio"