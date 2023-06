Imprese, 3Sun Catania presenta moduli fotovoltaici di ultima generazione

La società 3Sun di Enel Green Power dedicata alla produzione di innovativi moduli fotovoltaici con sede in città, ha presentato in anteprima mondiale nel corso della fiera Intersolar Europe 2023 a Monaco di Baviera tre nuovi moduli fotovoltaici, M40, M40 BOLD e B60, che arriveranno sul mercato nel 2024. Si tratta di prodotti basati su 3SUN CORE-H, la comprovata tecnologia a etero-giunzione (HJT) interamente sviluppata da 3SUN, quindi al 100% europea, che garantisce consolidati livelli di efficienza, performance e affidabilità superiori rispetto ai prodotti già disponibili sul mercato, sia per le applicazioni su edificio che per l'utilizzo Utility-Scale, in grandi impianti. "Un nuovo traguardo nella storia di 3SUN si concretizza con la presentazione all'industria del solare dei nuovi moduli fotovoltaici che saranno prodotti nella nostra Gigafactory di Catania", ha commentato Eliano Russo, CEO di 3SUN. "L'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità sono i nostri punti cardine per costruire pannelli fotovoltaici di ultima generazione, in grado di competere con i grandi player del mercato. Da oggi, l'industria del fotovoltaico può contare su un nuovo protagonista, per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e costruire un'Europa più indipendente e sicura dal punto di vista energetico".