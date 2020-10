Energia elettrica a "costo zero" per il detenuto ai domiciliari

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Caltagirone hanno arrestato il 29enne albanese Valter Hoxha, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo, ai domiciliari perché destinatario di una misura cautelare emessa nell’ambito dell’operazione “Minosse” eseguita lo scorso 2 luglio, come accertato dai militari, ha manomesso il contatore elettrico della propria abitazione mediante l’utilizzo di un magnete termico ed un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Il detenuto, nella circostanza, è stato altresì segnalato alla Prefettura di Catania per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di circa 1 grammo di marijuana. Al momento il 29enne permane agli arresti domiciliari.

