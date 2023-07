Anche Belpasso alle prese con problemi di energia elettrica

"A Belpasso stiamo vivendo una vera e propria emergenza elettricità. Pur avendo contattato personalmente la sala operativa Enel, la quale ci rassicura circa gli interventi, l'emergenza non è rientrata e la situazione sta diventando insostenibile per le famiglie" - dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo. In alcune zone infatti manca l'energia da oltre 24 ore, in particolare nell'agglomerato di contrada Scagliola e fine via Cairoli, mentre da giorni - dalle ore 13 in poi - l'intero agglomerato di Giaconia rimane senza energia. "La mancanza di energia provoca molti danni, difficoltà nella gestione del caldo e nell'approvvigionamento dell'acqua. Comprendo che la situazione non riguarda solo il territorio di Belpasso, che la provincia è in sofferenza, ma dare un riscontro reale ai miei concittadini è la mia priorità e al momento non mi è più possibile dare le solite risposte che non siano accompagnate da soluzioni concrete", continua Caputo.

"I cittadini si rivolgono al Sindaco per avere una risoluzione effettiva, diversa dalle solite voci registrate. Ho attivato tutti i canali nella mia disponibilità e mi auguro che si possa chiudere al più presto questa situazione incresciosa. Terrò i cittadini informati sull' evolversi della situazione" - conclude il Sindaco Caputo.