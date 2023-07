Ospedale Garibaldi, ripristinata l'energia elettrica: "Interventi in sicurezza"

"Grazie al lavoro incessante, in condizioni complesse, ma sempre in sicurezza, l'Enel ha ripristinato prontamente una doppia alimentazione da rete per l'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Una principale, più una riserva". Lo rende noto l'azienda ospedaliera sottolineando che dopo alcuni giorni "l'alimentazione della fornitura è stata pertanto normalizzata".

"Vista comunque la condizione difficile del momento e il perdurare delle elevate temperature - aggiunge la nota - saranno mantenute ancora per qualche giorno sul posto la power station da 1 mw e i tre Ge di grossa taglia". "Soddisfatto" il commissario straordinario dell'Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, che "è stato incessantemente in contatto con i vertici dell'Enel: "Ringrazio sentitamente i responsabili dell'azienda elettrica per ottimo lavoro svolto e lo faccio anche a nome dei pazienti. Questo ci consente di riprendere in sicurezza le nostre prestazioni e i nostri interventi".