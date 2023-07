E-Distribuzione, power station e gruppi elettrogeni in campo per ridurre i disagi

"Le previsioni meteo sono ancora negative per domani, ma stiamo lavorando con le nostre squadre cercando di normalizzare la situazione al più presto con i rinforzi che sono messi in campo. È una situazione eccezionale, ma noi abbiamo forti investimenti sulla rete con forti investimenti del Pnrr. Su Catania spenderemo 225 milioni, la metà della cifra per tutta la Sicilia". Lo ha detto Leonardo Ruscito, responsabile rete Sicilia di E-Distribuzione, dopo la riunione in prefettura a Catania sui blackout in città. "Stiamo cercando di rispondere nei migliori dei modi a questa situazione emergenziale - ha spiegato Ruscito - le alte temperature e la forte crescita dei consumi di energia elettrica provocano l'impossibilità di smaltire il calore da parte dei cavi sotterranei e questo provoca dei guasti in più punti della rete. Interveniamo cercando di limitare al massimo i danni ai nostri clienti installando, in prima battuta, le power station e gruppi elettrogeni, poi procedendo velocemente con le squadra sul campo per le riparazioni".