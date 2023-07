Energia rinnovabile, Saraniti (DC Sicilia): "Rimettere il superbonus 55"

"L’efficienza abitativa è aumentata a dismisura negli ultimi decenni ma la portata no. Comuni, città, negli ultimi decenni, hanno visto aumentare la loro popolazione e di conseguenza la loro efficienza abitativa. Le condutture, ovviamente, sono rimaste invariate e questo smisurato incremento demografico purtroppo non ha giocato a favore. Considerando che in momenti di caldo tutti gli abitanti aumentano il loro fabbisogno energetico per combattere il caldo, i cavi di portata incominciano il loro sovraccarico mandando in tilt centraline, e così via. Per questo, consiglio di pensare seriamente di diventare energeticamente autosufficienti". E' quanto dichiara Andrea Saraniti, vice segretario DC Sicilia. "Pannelli solari con accumulo, ma non i tradizionali, ma i così detti sistemi di accumulo con funzione backup. risolverebbero in gran parte questo stress energetico. I sindaci dovrebbero invitare lo stato ad incentivare queste soluzioni che costerebbero decisamente meno di dover adeguare le linee elettriche dell’intero paese. Ovviamente - aggiunge - gli impianti dovranno essere dotati di accumulo con funzione backup. La prima caratteristica di questi sistemi, è la presenza di una batteria. La seconda, è la presenza di un inverter appositamente progettato per lavorare anche in assenza di Rete pubblica. Infatti, questi inverter, sono in grado di scollegare elettricamente l'impianto elettrico di casa dalla rete pubblica. In questo modo vengono evitati i problemi di sicurezza. E’ lo stesso inverter che andrà ad alimentare la nostra abitazione prelevando l’energia dalle batterie. L'incentivo del superbonus 55% era ottimo, ma gli ultimi governi hanno fatto sì che lo sconto in fattura venisse eliminato. Se si ripristinasse, magari con aliquota superiore al 50%, e si ponesse un automatismo di recupero tramite poste italiane, per esempio, al posto dello sconto in fattura, sarebbe comunque un aiuto sia alla popolazione che alle infrastrutture. Ma certo, servono delle capacità manageriali a servizio della politica, che sembra, allo stato attuale, non voler nemmeno dimostrare. Noi moderati di centro - conclude - guardiamo e pensiamo a politiche di medio lungo termine, volte al miglioramento radicale del nostro amato Paese".