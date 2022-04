Energia, Baglieri: "Crisi Ucraina impone riflessioni, governo Musumeci scommette su idrogeno"

Al via questa mattina alle Ciminiere di Catania “Le Energie della Sicilia”, la due giorni organizzata dal governo Musumeci nell’ambito delle “Giornate dell’Energia 2022”. L’idrogeno e la transizione energetica come opportunità per la Sicilia per promuovere modelli di sostenibilità ambientale sono i temi centrali affrontati dai protagonisti che intervengono da oggi a venerdì 8 aprile ai confronti promossi dall’assessorato regionale dell’Energia. Questa mattina, l’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri, ha concluso i lavori della alla tavola rotonda su “L’idrogeno volano della transizione energetica siciliana”, la prima tra quelle in programma nella manifestazione.

"Con le “Giornate dell’Energia” a Catania - sottolinea l'assessore Baglieri - si rinnova l’appuntamento di confronto e di approfondimento in tema di transizione energetica e sostenibilità ambientale, temi sui quali il governo Musumeci ha già confermato il proprio impegno concreto, approvando il Piano energetico e ambientale Regione Siciliana (Pears) e dotandosi di una strategia regionale per l’idrogeno".

"Certamente - continua Baglieri - la crisi Ucraina obbliga a rivedere le priorità e impone nuove riflessioni in tema di sicurezza energetica, caro energia e diversificazione delle fonti rinnovabili. Il rischio di vedere compromessa la decarbonizzazione esiste, ma è proprio su questo piano che si misura la lungimiranza della politica industriale. Il governo Musumeci – come più volte dichiarato - scommette sull’idrogeno verde, convinto che esso rappresenti un’opportunità per attrarre investimenti nella filiera industriale e per supportare nuove applicazioni, con particolare riferimento alla mobilità e alle infrastrutture locali. Solo dall’interazione di tutti gli stakeholders è possibile ipotizzare la creazione di una "Hydrogen Valley", per la quale la Regione Siciliana ha già espresso la propria candidatura al Mite".