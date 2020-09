Ennesimo incendio nell'area di Corso dei Martiri, intervengono i vigili del fuoco

Ennesimo incendio nell'area di Corso dei Martiri. Si tratta del secondo episodio in meno di 24 ore nell'area che è stata sventrata. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per domare le fiamme. Il presidente della prima municipalità Paolo Fasanaro è intervenuto per chiedere interventi concreti: "Si è riunito il consiglio comunale su San Berillo e su quest'area ma serve riunirsi meno e agire di più. Servono provvedimenti per questa zona perché questo incendio, che pare essere doloso, ripetuto per due volte in due giorni è un chiaro segnale da parte di qualcuno che non gradisce maggiori controlli e una rivalutazione del quartiere ma che vuole che le cose continuino così come sono sempre andate".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.