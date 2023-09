Scienza "divertente": due dottorandi catanesi partecipano alla finale di FameLab

Conto alla rovescia per Enrico La Spina e Federico Ursino, i due giovani dottorandi di ricerca dell’Università di Catania che sabato 30 settembre, a Perugia, parteciperanno alla finale nazionale di FameLab, il "talent della Scienza", nato dal Cheltenham Science Festival nel 2005 e in Italia dal 2012 grazie all’agenzia di comunicazione scientifica Psiquadro, la cui missione è dimostrare che la scienza può essere di tutti e per tutti. La Spina, dottorando di ricerca del dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche, è stato il vincitore della selezione catanese nella scorsa primavera, con il talk dal titolo "Al centro, in salute e in malattia". Ursino, del dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana", si è classificato al secondo posto con il talk "Legàti… ma niente di serio", e si è guadagnato anche lui il diritto a sfidare altri 22 concorrenti da tutta Italia, impegnati nell’impresa di spiegare una ricerca o un progetto scientifico nel modo più coinvolgente e divertente possibile in soli tre minuti. Per vedere la finale si potrà accedere tramite questo link alla piattaforma dedicata all'evento.