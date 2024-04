Trantino, com'è cambiata Catania nel primo anno di mandato: "Proviamo a recuperare il tempo perduto"

"Io non voglio darmi pagelle, ma abbiamo impresso una forte accelerazione rispetto ad una città che era rimasta per tanto tempo ferma. Non solo per colpa di chi ha amministrato in precedenza. Ma anche per una serie di ragioni che hanno impedito il turn over e, quindi, hanno impoverito le risorse strutturali del comune, non consentendo di andare avanti. Stiamo provando a recuperare il tempo perduto". Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ci riceve nel suo ufficio di palazzo degli Elefanti poco prima dell'inizio del consiglio comunale dedicato all'aeroporto. Ha la valigia già pronta, poco dopo partirà per New York insieme ad un gruppo di studenti. A breve, a giugno, la sua giunta compirà il primo anno di mandato. Con una maggioranza che non scricchiola più di tanto, molti chilometri in più sul tachimetro del suo scooter e diverse spunte sulla tabella di marcia del cronoprogramma iniziale.

Il rapporto con i cittadini: "Abbiamo ridotto le distanze"

"Sono perennemente insoddisfatto del mio lavoro, perchè diventa anche quell'ingrediente attraverso cui pretendere di più da me stesso e da chi mi collabora. Abbiamo dato dei segnali importanti in tema di mobilità sostenibile, spinta per il decoro e per la sicurezza e credo che questi segnali siano percepiti dai cittadini, per quanto io posso riscontrare da quel che mi scrivono e dicono. Un aspetto saliente di questa amministrazione - dichiara il sindaco - è che la città sta percependo che ci sono un sindaco ed una giunta a disposizione dei cittadini. Nel senso che abbiamo ridotto quelle distanze, che molto spesso venivano captate, quasi come se l'istituzione fosse su un livello diverso, autoreferenziale. Invece - e qui il primo riferimento concreto è alla decisione di non salire sulla carrozza del Senato durante i festeggiamenti agatini, oltre che alla sua presenza costante sui social - rinunciando a tutta una serie di privilegi. Chiamiamoli segni del potere, anche se è brutto dirlo, abbiamo privilegiato il 'potere dei segni', come ha già detto l'arcivescovo Renna".

Nuovo piano urbanistico: qualcosa si muove

Tra le novità che potrebbero finalmente arrivare anche al consiglio comunale, c'è la presentazione della parte introduttiva del nuovo piano urbanistico generale (Pug). Quello attualmente in vigore è una sorta di pezzo da museo. Venne approvato nel 1962, entrò in vigore nel '69 e non è mai stato sostituito. Consentendo, ad oggi, di edificare in deroga, con soluzioni spesso al limite della libera interpretazione del territorio. Ed essendo stato lui stesso assessore all'Urbanistica, Trantino considera questo tema particolarmente caro. "E' ovviamente una delle cose principali su cui questa amministrazione intende scommettersi. E credo che il segnale sia stato evidente nel momento in cui ho preteso la presenza dell'assessore Paolo La Greca, come vicensindaco. Uno dei più noti urbanisti in Italia e anche in Europa". Sul tavolo del primo cittadino, anche le intorlocuzioni aperte con l'autorità portuale con la Sac, con i relativi passaggi in aula consiliare (non privi di polemiche) "perchè la città non può viaggiare per compartimenti stagni", chiosa Trantino.

Un nuovo parco dedicato all'avvocato Famà

Sulla rimodulazione dei parchi urbani, la principale novità che emerge durante l'intervista è la nuova denominazione del "quasi nato" parco Sanzio. La nuova area verde posta alle spalle di parco Falcone sarà intitolata all'avvocato penalista Serafino Famà, che fu ucciso con sei colpi di pistola proprio in via Raffaello Sanzio nel 1993 in un agguato che ebbe come mandante l'allora reggente del clan Laudani, Giuseppe di Giacomo. "Ci sarà una sorta di complementarità spaziale, visto che dall'altra parte c'è un parco dedicato ad un magistrato ucciso dalla mafia".

Niente compromessi su corso Martiri: "Ci opporremo alle speculazioni"

Oltre all'annosa carenza di risorse economiche, tra le ferite del tessuto urbano che bruciano di più c'è lo sventramento di corso Martiri. Da decenni si parla di ipotesi di risanamento, ma non è mai partita neanche la bonifica. L'unico risultato concreto è stato lo sgombero della baraccopoli, avvenuto nel 2013. "E' uno dei temi che più mi angustia. Purtoppo la convenzione che fu firmata nel 2012 non ci da moltissimo spazio. Quindi io sto provando ad inseguire i privati, per lo meno non manifestando remissività, come forse è stato fatto in passato. Sto facendo capire in tutti i modi agli attuali proprietari che noi pretendiamo che ci sia un maggiore attivismo. Solo che in questo momento abbiamo percepito che non c'è alcuna intenzione di realizzare i progetti iniziali. Noi ci siamo fatti avanti chiedendo di cedere al comune i terreni e non abbiamo avuto ancora risposta. Sappiamo che ci sono delle trattative per una cessione ad un altro gruppo imprenditoriale. Dico subito che se si tratta di una trattativa finalizzata alla realizzazione di un nuovo sistema su corso Martiri, che possa porre termine a questa ferita, c'è la nostra disponibilità. Diversamente, se si tratta di una ennesima opera di speculazione edilizia, semplicemente per patrimonializzare e garantirsi i finanziamenti dalle banche, che poi verranno destinati agli interessi di chi andrà a comprare, su questo noi ci metteremo di traverso e inizieremo una battaglia".

Torneranno gli sgravi sulla Tari per chi conferisce nelle isole ecologiche

Venendo al tema dei rifiuti, Enrico Trantino conferma che a breve dovrebbero essere operative almeno tre delle quattro nuove isole ecologiche, una volta risolti i problemi di allaccio con la rete Enel. Un ulteriore scoglio da superare è la bonifica di una discarica posta in via Forcile, proprio nell'area prospicente il centro di raccolta, che richiede al comune un ulteriore sforzo, anche economico. "Per raggiungerlo bisogna passare in una zona fortemente degradata. E chiaramente non mi fa piacere che si chieda ai catanesi di fare il proprio dovere, mostrando loro quello che sembra un vero e proprio campo di battaglia". Confermata la reintroduzione di un sistema di premialità per chi conferirà nelle discariche comunali, reintroducendo gli sgravi sulla Tari.

Sicurezza: "Catania è meglio di Milano"

Infine, il tema della sicurezza. Ed anche stavolta, il primo cittadino mette le mani avanti. "Tengo sempre a precisare che quando si parla di sicurezza io temo che ci sia una forte suggestione di massa, che in qualche modo condizioni la reale analisi dell'esistente. Noi abbiamo una condizione in cui certamente ci sono fenomeni di teppismo, vandalismo, furti. Ma come in tutte le città d'Europa e in tutte le città del mondo. Io faccio sempre il rapporto con il 1993, perchè è quell'anno chiave in cui i catanesi erano felici di andare ai caffè concerto. Ma in quell'anno c'erano 104 omicidi, rapine ed estorsioni in numero mostruoso. Oggi, invece, quasi non se ne contano più, a giudicare delle statistiche che giungono dalla Procura della Repubblica di Catania". A questa considerazione, già esternata in aula consiliare con termini che destarono qualche polemica tra i banchi dell'opposizione, il sindaco aggiunge il potenziamento dell'organico della polizia municipale, con 80 vigili urbani assunti tramite risorse comunali ed altri 100 grazie a fondi statali che arriveranno nei prossimi cinque mesi. "Raddoppieremo così l'organico, che attualmente conta 240 unità di personale, rendendolo anche più efficente, dato che l'età media è di 59 anni. Si può fare sicuramente meglio. Ma comunque Catania ha una situazione migliore di molte altre città, vedi Milano, che non implica quella preoccupazione che invece vivonono ragazzi e soprattutto ragazze che vivono in alcuni grandi centri del nord Italia".

