Ue, Enzo Bianco eletto alla vicepresidenza del comitato delle Regioni

La Plenaria del Comitato delle Regioni dell'Unione europea ha confermato l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco nel Bureau e lo ha contestualmente eletto alla vicepresidenza. Bianco, inoltre, sarà per i prossimi due anni e mezzo, presidente della Commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni (Civex), che si occupa delle città in Europa, di politica estera, di sicurezza, di migrazione. Bianco, che era il primo vicepresidente, è stato designato presidente in questa ultima riunione di Civex e sarà ufficialmente eletto nel prossimo mese di settembre.