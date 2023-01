E’ tutto pronto per festeggiare l’Epifania a Vulcania, nel III municipio di Catania. Un evento che si rinnova e, come sempre, sarà seguitissimo da tantissimi bambini e non solo. Appuntamento quindi in piazza Aldo Moro domani 6 gennaio alle 10.30 Grande attesa per la Befana che porterà giochi e caramelle ai bambi presenti. Alle associazioni di volontariato il compito di attivare una serie di iniziative per intrattenere tutti i partecipanti. Partner dell’Evento l’Altair Club di Vulcania. In concomitanza con questo appuntamento ci sarà anche la premiazione del progetto “Svegliati in Bici” con 4 studenti Universitari che riceveranno la “due ruote ecologica” per incentivare la mobilità sostenibile. “Parliamo di grandi eventi di fondamentale importanza dal punto di vista aggregativo e di socializzazione - spiega il presidente del III municipio Paolo Ferrara- portiamo avanti attività indispensabili per valorizzare il territorio e renderlo più vivibile”.