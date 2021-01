Era stato segnalato a Catania per terrorismo islamico, espulso 35enne

Espulso dall'Italia dal prefetto di Terni, Emilio Dario Sensi, un cittadino afghano di 35 anni considerato pericoloso in quanto segnalato per associazione con finalità di terrorismo islamico. L'uomo è stato accompagnato al Centro di permanenza e rimpatrio Corelli di Milano per il rimpatrio. Secondo quanto riferisce la questura ternana, il trentacinquenne, in occasione dei festeggiamenti in onore della santa patrona di Catania del febbraio 2016, era stato notato aggirarsi nei pressi dell'arcivescovado con fare sospetto. Era stato fermato e controllato dalla Digos della questura catanese e nella sua abitazione era stato scoperto un trolley con all'interno circa 5.600 schede telefoniche della compagnia telefonica '3', di matrice inglese, e di altre 67 schede telefoniche della compagnia 'Lycamobile', anch'esse di matrice inglese. La sua identità è emersa dal fotosegnalamento da parte dell'ufficio Immigrazione di Terni dopo che l'uomo, dapprima irreperibile, si è presentato a ritirare il suo permesso di soggiorno a cinque anni di distanza dalla richiesta (rifiutata) presentata per motivi umanitari. Dai riscontri fotodattiloscopici è emerso che lo stesso aveva inoltre declinato, in occasione di controlli di polizia, anche in territorio europeo, diversi alias, persino con date di nascita differenti. Gravava su di lui anche un rintraccio da parte delle autorità francesi, del settembre 2016, come persona pericolosa con comportamento violento e possibile uso di armi.