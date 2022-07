Eris Formazione Acireale celebra l’evento “BellEssere”

All’interno del cortile della sede Eris di Acireale, in corso Savoia 117, ha avuto luogo l’evento “BellEssere”, un festival del talento e della professionalità che per l’occasione, ha promosso i temi della Bellezza e della Sostenibilità, concetti fondamentali che muovono lo spirito dell’Associazione, in prima linea per la promozione della Cultura dello Sviluppo in campo giovanile. Un concetto di rinnovamento espresso attraverso brani, balli e monologhi interpretati dagli allievi dell’Istituto, sinergicamente con i collaboratori e i docenti della Scuola dei Mestieri.

Presenti all’evento di fine anno, il direttivo di Eris Formazione, la referente di sede Agata Fichera, in compagnia dell’onorevole Angela Foti vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, le massime cariche amministrative dei comuni di Acireale e Acicatena: il sindaco di Acireale Stefano Alì ed il vicesindaco Palmina Fraschilla; l’assessore alla Cultura e il Turismo Fabio Manciagli; l’assessore agli Affari istituzionali Mario Di Prima, il presidente del Consiglio Comunale di Acireale Fabio Fontanesca; in rappresentanza del Comune di Acicatena il primo cittadino Margherita Ferro; l’assessore ai Servizi Sociali Silvia Di Mauro; l’assessore allo Sport, spettacolo e Turismo Francesco Giannetto.

Si sono susseguite, in un’atmosfera di festa, produzioni artistiche ma anche laboratoriali, dalla ristorazione alla sala & bar, dalla rappresentazione dal vivo di acconciature alla produzione di body-painting a tema naturalistico, per omaggiare i presenti con un modello “fresco” e frizzante di studio, secondo le attività professionali promosse dall’ente.

"Un inno alla Sostenibilità ed un Educazione alla Bellezza, frutto dell’insegnamento dei più grandi verso gli adolescenti che con passione e genuino senso civico, hanno fatto proprio un modello di cambiamento sotto la sfera sociale, culturale e ambientale. Il desiderio di importare quotidianamente competenze nel contesto sociale siciliano, unito al potenziamento degli interventi in materia di Istruzione, Formazione Professionale e Politiche attive per il Lavoro, consente a Eris Formazione di rinnovare costantemente la strategia d’azione nel territorio. Una filosofia – quella della Scuola dei mestieri e delle professioni – rappresentata attraverso l’impegno del suo nucleo fondante: i giovani talentuosi. Elemento principe dell’attività di Eris, a suggellare quello che è l’interesse crescente verso la Formazione Professionale in uno scenario – siciliano e nazionale – di ripresa ed espansione della qualità-lavoro", si legge nella nota.