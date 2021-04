Ersu, nominato nuovo componente del Cda

Lo scorso 7 Aprile è stato nominato dall’assessore all’istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla, il nuovo rappresentante dell’Università in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Catania. ?A ricoprire tale carica è il catanese Andrea Vella, dirigente dell’associazione studentesca Alleanza Universitaria ed ex senatore accademico dell’Università di Catania. ?“Sono molto orgoglioso di poter ricoprire questa carica con tutti gli oneri e onori che ne consegue - asserisce Vella - è un incarico che mi permetterà di toccare con mano quelli che sono i reali bisogni degli studenti e di conoscere ancor meglio quelli che sono i servizi che la regione eroga per il diritto allo studio. ?Sono certo che il mio percorso nella rappresentanza accademica e il supporto degli esperti militanti di Alleanza - continua il neo consigliere - mi permetteranno di rendere un ottimo servizio alla comunità studentesca e di continuare il lavoro iniziato da Giovanni Girgenti con cui ho avuto il piacere di condividere la campagna elettorale nella lista UnivErsu e che ringrazio per il lavoro svolto presso l’ente”.

“Faccio i miei migliori auguri al nuovo Consigliere di Amministrazione - dichiara Francesco Ferlito Presidente di Alleanza Universitaria - la militanza e la caparbietà che lo ha contraddistinto hanno fatto sì che potesse portare a termine un buon lavoro in seno al Senato Accademico, sono certo che continuerà con la medesima passione anche in questo nuovo incarico.” “Poter contare sul contributo di un consociato all’interno del CdA dell’ERSU è di grande rilevanza per gli studenti dell’ateneo catanese - dichiarano il Senatore Accademico Marco Piro, vicepresidente di Alleanza e il Consigliere di Amministrazione Maurizio Anicito - ci coordineremo con gli uffici dell’ateneo per garantire un’ampio dialogo con l’Ersu in modo da rendere più efficiente lo scambio di informazioni tra le parti, implementando un nuovo portale unificato che garantirà una più rapida assegnazione delle borse di studio”??. Alleanza Universitaria, con la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione dell’Ersu, coadiuvato dal Senatore e dal Consigliere di Amministrazione dell’Università rinnova il suo impegno a battersi per il diritto allo studio di tutta la comunità studentesca.