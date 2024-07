Eruzione dell'Etna, chiuso un settore dello spazio aereo: voli ridotti a Catania

"A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura del settore dello spazio aereo B2. I movimenti sono limitati a 5 arrivi ogni ora, e le partenze saranno gestite di conseguenza. Consigliamo ai passeggeri di contattare le compagnie per informazioni relative a eventuali ritardi o cancellazioni dei voli". È quanto reso noto, con un post sui social, dalla società di gestione dell'aeroporto di Catania in relazione all'attività eruttiva attualmente in corso. La cenere è caduta in maniera copiosa anche sul capoluogo etneo.