Eruzione Etna, attivata rete aeroporti siciliani: voli dirottati su Palermo, Trapani e Comiso

"Per contrastare i nuovi disagi derivati dalla temporanea chiusura di Catania-Fontanarossa a causa della caduta di cenere vulcanica dall'Etna, abbiamo riattivato immediatamente il coordinamento tra le società di gestione degli aeroporti dell'Isola al fine di tutelare tutti i passeggeri e garantire la funzionalità degli scali". Lo annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.

"Una decisione fondamentale dal punto di vista organizzativo - prosegue l'assessore - anche se, in casi come questi, dovuti a fenomeni naturali, la responsabilità del trasferimento dei passeggeri rimane a carico delle compagnie aeree. Ringrazio tutti coloro i quali si stanno impegnando per rendere la situazione meno disagevole".

Sono dodici i voli riprogrammati da Catania al "Falcone e Borsellino" di Palermo. Si tratta del volo dal Cairo e quello in partenza per Luxor. Quindi i voli da per Vienna, Belgrado, Parigi Orly, Copenaghen e Istanbul. Tutti i voli Ryanair sono stati dirottati invece all'aeroporto di Trapani; mentre all'aeroporto di Comiso un volo Ita da Roma e un Volotea da Verona. Lo scalo etneo rimarrà chiuso fino alle 20 di stasera.