Eruzione Etna, chiuso l'aeroporto di Catania

Nessuno volo atterrerà o decollerà da Catania a causa della recente eruzione dell'Etna. A comunicarlo è la società di gestione dell’aeroporto di Catania, quindi lo spazio aereo è al momento inibito al traffico. Il vulcano, nella tarda mattinata, ha fatto registrare una ripresa dell'attività esplosiva dal cratere di sud-est con abbondante emissione di cenere vulcanica con un'alta colonna visibile dalla città e dalla provincia etnea. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati - come recita la nota della Sac - è possibile rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell'aeroporto.