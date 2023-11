Eruzione Etna, valori rientrati: attività parossistica conclusa

Tace, per il momento, l'Etna dopo lo spettacolo dato ieri dal cratere di Sud-Est con la ripresa dell'attività stromboliana, prima, e con fontane di lava ed emissione di cenere, dopo, e facendo emergere una colonna eruttiva alta circa 4.500 metri che ha provocato la caduta di cenere lavica su diversi paesi. I valori del "tremore" interno, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni dell'edificio vulcanico, sono rientrati nella norma e tutto è tornato come prima.

Restano però ancora due colate presenti nella zona sommitale dell'Etna, debolmente alimentate, e cenere lavica e materiale piroclastico piovuti su diversi paesi etnei, arrivando anche in quelli della costa Ionica. L'Ingv, Osservatorio di Catania, segue con attenzione la situazione sull'Etna e ha abbassato l'allerta per il volo emettendo un bollettino Vona che è passato da rosso ad arancione. La nuova fase eruttiva dell'Etna non ha impattato sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Il comune di Giarre, con una nota, avvisa la cittadinanza che "è stato attivato un numero telefonico per richiedere la rimozione della sabbia vulcanica proveniente dalla pulizia di tetti, balconi terrazze etc. Pertanto si invitano i cittadini a telefonare al numero 095963418 per richiedere la rimozione della cenere vulcanica proveniente dalla pulizia di tetti, balconi terrazze , che dovrà essere depositata davanti la propria abitazione".