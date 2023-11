Etna, esplosioni ed emissioni di cenere dal cratere di sud-est

Continua l'attività eruttiva di tipo stromboliano al cratere di sud-est dell'Etna. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'attività è confinata all'area prossimale del cratere e ha regime variabile in termini sia d'intensità sia di frequenza di accadimento delle esplosioni, con modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in atmosfera in direzione sud-est. L'ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare un andamento variabile con rapide oscillazioni tra valori medi ed elevati.