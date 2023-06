Maturità 2023, il giorno della seconda prova

Maturità 2023, oggi la seconda prova scritta per gli oltre 536.000 studenti italiani impegnati negli esami di Stato. Latino al Classico, Matematica allo Scientifico. Quella 2023 è la prima maturità in tutto e per tutto "normale" dopo gli anni del Covid. Già per la maturità del 2022 era stato ripristinato l'esame di maturità con due prove scritte e una orale, invece che una sola prova orale come nei primi due anni di pandemia. Una importante differenza di quest'anno è però che la seconda prova, quella di oggi, è di nuovo nazionale, cioè uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo invece che ideata dalle singole commissioni. Le tracce della seconda prova vengono comunicate ufficialmente dal ministero tra poco. Potrete seguire tutta la seconda giornata degli esami di stato su Today.it.

Maturità 2023, prima prova

Seconda prova maturità 2023: tutte le materie scuola per scuola

Ogni indirizzo di studio affronta tracce diverse in base alle materie d'indirizzo specifiche. Per gli studenti del liceo scientifico un grande classico, c'è la prova di matematica, per quelli del classico latino e non greco. A fine gennaio il ministero ha comunicato le materie. Eccole, scuola per scuola:

Liceo classico, materie seconda prova: latino

Liceo scientifico, materie seconda prova: matematica, anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione indirizzo sportivo.

Liceo scienze umane: scienze umane

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale

Liceo Coreutico: tecniche della danza

Liceo Artistico: discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.

Le materie della seconda prova della maturità 2023 agli istituti tecnici:

onda prova : economia aziendale

Relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geopolitica

Costruzioni ambiente e territorio: progettazione, costruzioni e impianti

Meccanica, meccatronica, energia: disegno ,progettazione e organizzazione industriale

Informatica e telecomunicazioni: progettazione, costruzioni e impianti

Grafica e comunicazione: progettazione multimediale

Agrario: produzioni vegetali

Turistico: discipline turistiche e aziendali

Trasporti e logistica: navigazione struttura costruzione mezzo

Sistema moda: ideazione e progettazione

Elettronica ed elettrotecnica: elettrotecnica ed elettronica

Le materie della seconda prova della maturità 2023 agli istituti professionali:

Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, materia seconda prova: scienza e cultura alimentazione

Accoglienza turistica, seconda prova: diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva

Professionale Agricoltura: economia agraria

Servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali

Manutenzione e assistenza tecnica: tecnologie diagnostica manutenzione mezzi trasporto

Servizi socio sanitari: igiene

