Esce "La battaglia dei confini", il nuovo romanzo di Giuseppe Scuderi: l'ultimo capitolo della sua trilogia fantasy!

È in arrivo il prossimo 12 novembre il nuovo romanzo di Giuseppe Scuderi. “La battaglia dei confini” è il terzo libro pubblicato dallo scrittore catanese, nonché l’ultimo volume della sua saga fantasy “Il regno dei gatti”. Il libro ripercorre le tappe finali del viaggio del protagonista Margo Melian e dei suoi amici partendo proprio dagli avvenimenti dell’ultimo capitolo di “Ribelli”, secondo tomo della trilogia pubblicato nel 2020. Atmosfere più cupe e interminabili bagni di sangue fanno da sfondo all’ultima grande avventura della saga. Vecchi e nuovi personaggi sono pronti a svelare i lati più nascosti di sé, e molti segreti infine verranno rivelati. Non tutto è come sembra e i protagonisti saranno costretti loro malgrado a scoprirlo. “La battaglia dei confini” rappresenta il completamento di un percorso circolare iniziato nel 2019 con la pubblicazione del primo volume, nel solco della tradizione classica del genere. Un romanzo potente contro le imposizioni della società contemporanea. Un grido di libertà in un contesto sociale sempre più orientato a reprimere le aspirazioni del singolo. “Quando ho pubblicato il primo libro, mai avrei immaginato che sarei arrivato fino a qui. Scrivere un libro è già un sogno, pubblicarlo è la sua realizzazione. Pubblicarne tre è oltre tutte le aspettative.” In “La battaglia dei confini” i personaggi scoprono il senso più nascosto e profondo dell’amicizia, in grado di abbattere anche le barriere della morte, tema quest’ultimo molto sentito dall’autore e più volte ripreso anche nei tomi precedenti. La battaglia dei confini è pubblicato in Italia da Youcanprint e disponibile a partire dal 5 novembre in tutte le piattaforme e librerie, oltre che su Amazon in tre differenti edizioni. Tutti i dettagli sono disponibili sulle pagine ufficiali dell’autore. A partire da novembre Giuseppe Scuderi presenterà il romanzo nelle principali librerie italiane. Date e info su @ilregnodeigattiofficialsaga (Instagram), Good Reads/Giuseppe Scuderi Author, e Twitter. Per maggiori informazioni Ufficio Stampa Giuseppe Scuderi ilregnodeigattiofficialsaga@gmail.com