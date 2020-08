Il Soccorso Alpino recupera un escursionista disperso sull'Etna

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi hanno individuato e tratto in salvo un quarantaduenne di Pedara che si era smarrito nei boschi del Demanio Forestale Filiciusa Milia in Ragalna. Nel corso di una passeggiata lungo le pendici dell’Etna in compagnia del proprio padre, il pedarese, soggetto da un disturbo del neurosviluppo, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il genitore ha quindi chiesto l’intervento dei militari delle Fiamme Gialle e due pattuglie si sono recate tempestivamente sul posto. Con l’ausilio dell’unità cinofila Halma ed in collaborazione con i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i finanzieri hanno quindi iniziato le ricerche, rese difficili sia dal territorio impervio sia dalle condizioni del disperso. L’ottima conoscenza della zona da parte degli operanti ed il prezioso ausilio dell’unità cinofila hanno permesso, dopo poche ore, di individuare il quarantaduenne, in buona salute anche se confuso, e di riaccompagnarlo presso i propri cari.