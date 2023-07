Colpo di calore sull'Etna, turista soccorso nella Valle del Bove

Nel tardo pomeriggio di ieri un escursionista in difficoltà in Valle del Bove, nei pressi della Lapide Malerba, sul versante sud dell'Etna è stato soccorso dalle squadre del Cnsas Sicilia e del Sagf della guardia di finanza. L'uomo accusava i sintomi di un colpo di calore, causato dalle alte temperature che in queste ore stanno interessando l'isola. Valutate le sue condizioni di salute, l'escursionista è stato imbarellato e rapidamente trasportato alla fine del sentiero, a ridosso della strada provinciale, dove ad attendere erano presenti con un'ambulanza i sanitari del 118, per le procedure di ospedalizzazione.