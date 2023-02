Il corpo forestale trae in salvo due escursionisti ed un cane bloccati dalla neve

Personale specializzato del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha tratto in salvo questa mattina in località Piano Bottara una coppia di escursionisti e il loro cane husky, rimasti bloccati dalla tempesta di neve che da due giorni imperversava su tutta la zona montana dell’Etna.

Il salvataggio è stato reso particolarmente difficile , oltre che dalle condizioni meteo avverse, dalla quantità di neve (si parla di oltre due metri caduti in due giorni) che costituiva un vero e proprio muro e di fatto rendeva impossibile raggiungere gli escursionisti. Con l’aiuto di un motoveicolo quad cingolato in dotazione ai distaccamenti forestali montani, il personale in divisa del Corpo, addestrato a questo genere di attività , è riuscito nell’intento dopo numerosi tentativi .