Trasporto pubblico gratis in Sicilia per gli esponenti delle forze dell'ordine

"L’anno scorso, in piena crisi Covid, avevamo introdotto una misura che, dopo un quindicennio, aveva rappresentato un giusto e apprezzato riconoscimento per il loro servizio alla collettività. Oggi il governo Musumeci e l’intera Ars rinnovano quell’impegno, garantendo anche per il 2021 la gratuità del trasporto pubblico in Sicilia per forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco". Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, commentando l’approvazione dell’articolo 49 della Finanziaria 2021 che dispone l’esenzione dal pagamento del ticket per gli appartenenti a forze dell’ordine, militari e vigili del fuoco. "Abbiamo voluto riconfermare questa esenzione perché grati al lavoro quotidiano di uomini e donne in divisa, punto di riferimento da Nord a Sud e insostituibile presidio di sicurezza. In parallelo, stiamo lavorando per finanziare l’esenzione anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in raccordo in Trenitalia. Un ringraziamento va anche a tutte le forze politiche del Parlamento siciliano che hanno votato convintamente questa misura".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Catania usa la nostra Partner App gratuita !