Mancato rispetto norme anti contagio: chiuso locale di via Santa Filomena

La crisi pandemica ha acuito la crisi economica e ieri sera è andata in scena, in tutta Italia, la protesta dei ristoratori che hanno manifestato il loro dissenso rispetto alle restrizioni aprendo i loro locali. Così la polizia, con la polizia municipale, è intervenuta in via Santa Filomena dov’era stato segnalato un assembramento dinanzi a un esercizio commerciale il cui titolare, unitamente ad altri esercenti, aderiva alla protesta “io apro”.

Gli agenti hanno constatato la presenza di alcuni avventori seduti ai tavolini antistanti al locale, intenti a consumare cibo e bevande. Altre persone, invece, sostavano in piedi dinanzi all’esercizio commerciale. Per tale ragione il titolare dell’attività, inottemperante alle disposizioni volte al contenimento del virus Covid -19, è stato sanzionato amministrativamente, con annessa sanzione accessoria della chiusura dell’attività per il periodo di 5 giorni, procedendo a elevare sanzioni amministrative anche nei confronti dei 13 presenti nel locale.