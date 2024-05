Guardia costiera, conclusa l'operazione di addestramento "Barracuda 2024"

Il personale della base aeromobili della guardia costiera di Catania, ha preso parte all'esercitazione internazionale "Barracuda 2024", che ha coinvolto anche le forze armate Maltesi (AFM) questa settimana. L’operazione di addestramento si è svolta nell'arcipelago maltese, coprendo scenari di antiterrorismo, soccorso massivo e gestione delle emergenze ambientali. E' stato simulato anche un attacco terroristico sui traghetti Virtu Ferries, mettendo alla prova le capacità di intervento rapido e coordinato per garantire la sicurezza dei passeggeri. Inoltre, è stata realizzata una simulazione di soccorso massivo in seguito ad un incendio su un traghetto ad alta velocità. In queste attività un ruolo chiave è stato svolto dall'elicottero AW139 della base aeromobili di Catania, fondamentale nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Questo assetto aereo ha offerto una risposta rapida nelle situazioni di emergenza e ha garantito una sorveglianza efficace dall'alto, grazie anche al coordinamento dell’Atr 42 della stessa base ed in collaborazione con un’unità maggiore della guardia costiera nelle operazioni di soccorso. L'esercitazione ha compreso anche una simulazione di sversamento di prodotti petroliferi, allo scopo di testare i piani di contingenza e migliorare le capacità di risposta all'inquinamento marino. L'esercitazione "Barracuda 2024" ha rafforzato la gestione congiunta in materia di ricerca e salvataggio marittimo, applicazione della legge marittima e risposta agli incidenti ambientali.