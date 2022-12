Esplode bombola di gas in un appartamento: almeno due i feriti

Prima un violento boato e poi le fiamme. Sono stati momenti di paura quelli vissuti la notte appena trascorsa ad Adrano a causa di una violenta esplosione provocata da una bombola a gas all’interno di un’abitazione in pieno centro storico tra via Vittorio Emanuele e via Archimede. L'eplosione, che ha distrutto l'appartamento, sarebbe stata udita anche a centinaia di metri di distanza. Non ancora quantificato il numero di feriti che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero due. Il più grave, rimasto sotto le macerie ed estratto dai soccorritori, avrebbe riportato ustioni su più parti del corpo ed è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. La forza d'urto ha causato il crollo di parte del tetto e fatto cadere parte del balcone, mobili e detriti in strada danneggiato anche un'automobile che era in sosta. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano, la polizia e anche il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso che ha eseguito tutte le operazioni di soccorso.