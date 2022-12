Esplode bombola di gas in un appartamento: due feriti

La notte scorsa, poco dopo le 23.15, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti ad Adrano, in via Vittorio Emanuele 116 per un'esplosione verificatasi all'interno di un'abitazione dell'ultimo piano ed il successivo crollo di una parte dell'edificio. L'appartamento era abitato da due persone di nazionalità non italiana che sono rimaste ferite nel crollo. Il più grave un giovane di 27 anni, è stato portato al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 40% del corpo ed è stato trattato in urgenza dagli specialisti del centro grandi ustionati. Nel corso della notte è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dove attualmente si trova in condizioni gravi, intubato e con prognosi riservata.

Sul posto le squadre dei distaccamenti di Adrano e Paternò e personale inviato dalla sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco con autoscala e autobotte di supporto.

L'intero edificio coinvolto nell'esplosione è da considerarsi inagibile fino a più accurate verifiche ed il ripristino delle originarie condizioni di stabilità. Anche alcuni edifici adiacenti ed il negozio sottostante hanno subito dei danni e sono stati oggetto di verifiche. La via Archimede rimane interdetta al traffico per il rischio di caduta di elementi strutturali.

Le cause dell'esplosione sono verosimilmente dovute alla deflagrazione di una miscela di aria e gas formatasi a seguito della perdita da una bombola che è stata rinvenuta all'interno dell'abitazione e recuperata sotto le macerie dai vigili del fuoco intervenuti. Sul posto i sanitari del servizio 118, personale della polizia di stato (che ha posto sotto sequestro i luoghi per consentire ulteriori accertamenti tecnici), militari della locale stazione dei carabinieri, personale dell'Enel e dell'Azienda del Gas, oltre al Sindaco, Fabio Mancuso e personale del Comune di Adrano.