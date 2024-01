Scoppia una bombola di gas in un appartamento: 38enne in prognosi riservata

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio nel quartiere Cibali di Catania quando una bombola di gas è esplosa all'interno di un'abitazione, mettendo a rischio la vita di un 38enne e dei suoi tre figli. Il drammatico episodio si è verificato nell'appartamento al piano terra di un palazzo situato in via Maltese.

Verso le 17, una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Catania stava restituendo al proprietario la sua Ford Ka, recentemente recuperata dopo essere stata rubata. Mentre si concludevano le formalità burocratiche, un forte boato proveniente da poco distante ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Temendo il peggio, si sono immediatamente diretti verso la fonte del suono. Giunti sul luogo, i militari hanno trovato una scena allarmante, con detriti e parti di abitazione sparsi per la strada, finestre divelte e persone in preda al panico.

L'appartamento in cui è avvenuta l'esplosione era abitato, e un uomo in stato di shock e gravemente ustionato giaceva a terra. I carabinieri hanno agito prontamente, separandosi per mettere in sicurezza l'area e soccorrere il ferito. Mentre uno di loro ha disattivato la corrente e chiuso la valvola di alimentazione di una bombola all'interno di una stufa a gas, evitando ulteriori pericoli, l'altro ha assistito il 38enne ferito ad uscire dall'abitazione.

Il sopralluogo successivo ha rivelato che, oltre al 38enne, c'erano anche i suoi tre figli minori nella casa. Per fortuna, i bambini erano in un'altra stanza al momento dell'esplosione e sono rimasti miracolosamente illesi. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 che hanno verificato la condizione dei presenti.

I bambini non hanno subito lesioni, mentre il padre è stato trasportato d'urgenza presso il "Trauma Center" dell'ospedale Cannizzaro, dove è stato ricoverato in prognosi riservata a causa di gravi ustioni su circa il 60% del corpo. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area e verificare l'integrità strutturale dell'edificio, che ha subito solo lievi danni.

Dalla ricostruzione dei fatti, sembra che la deflagrazione sia stata causata da una scintilla che ha innescato la miscela altamente detonante di aria e gas (gpl) fuoriuscita dalla bombola della stufa nella veranda. L'esplosione ha causato danni significativi all'abitazione, frantumando parte della struttura e distruggendo le vetrate. Un evento che ha messo in luce il rischio imminente e la fortuna che ha accompagnato il salvataggio miracoloso di questa famiglia.