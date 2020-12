Esplosione a San Giovanni Galermo, Giacone: "Atto irresponsabile"

Alle 5.30 di stamani San Giovanni Galermo si è svegliata con un tremendo boato, causato dall’esplosione di una bombola nei pressi di Via Don Minzoni 56, durante la manovra dello smaltimento dei rifiuti. “La mia vicinanza è nei confronti delle famiglie e dei tre operatori coinvolti nel gravissimo incidente. Non é tollerabile che si possa rischiare di perdere la vita così, per svolgere il normale operato”. Lo dichiara il Consigliere del 4 municipio Mirko Giacone. “È un atto di incoscienza e inciviltà gravissimo, da parte di chi ha buttato la bombola nel cassonetto. Confido nella magistratura e nelle forze dell’ordine. Mi auguro - conclude - che dopo questo incidente si possa discutere per una raccolta porta a porta in tutta la città”.