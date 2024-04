Etna ancora in attività, registrata una nuova esplosione

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania rende noto che alle ore 20:41 di ieri sera, mercoledì 10 aprile, le sorveglianza hanno registrato una debole esplosione dal cratere di Sud-Est, che ha prodotto una modesta emissione di cenere, poi dispersasi rapidamente in area sommitale. "Come osservato negli ultimi giorni - si legge nella nota - anche allo stato attuale, l'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene nell'intervallo dei valori medi. Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud-Est, ad una elevazione di circa 2900 metri al di sopra del livello medio del mare. I segnali infrasonici non mostrano variazioni significative; gli eventi infrasonici risultano esclusivamente localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est. I dati della rete clinometrica e della rete Gnss non mostrano deformazioni del suolo significative". Un evento analogo, ma di più forte intensità, è avvenuto la scorsa domenica.